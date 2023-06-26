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Переворот у Росії не повинен зміщувати фокус із підтримки України, - прем'єр Естонії

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Понеділок 26 червня 2023 15:43
Переворот у Росії не повинен зміщувати фокус із підтримки України, - прем'єр Естонії Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Переворот у Росії, який стався на вихідних, не повинен зміщувати міжнародний фокус з підтримки України.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За її словами, вплив бунту глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина проявиться у війні проти України тільки через деякий час.

"Для нас найважливішим є те, щоб фокус уваги міжнародного співтовариства, як і раніше, був зосереджений на перемозі України і підтримці українців доти, доки вони не переможуть агресора", - заявила Каллас.

Прем'єр Естонії запевнила, що те, що відбувається в Росії, не становить загрози для Естонії, і уряд країни постійно стежить за ситуацією та обмінюється інформацією із союзниками й партнерами, оскільки РФ, як і раніше, "непередбачувана".

"І хоча Пригожин зупинився, ситуація та її довготривалі наслідки викликають багато запитань. З цієї причини наш кордон залишиться під посиленою охороною, і ми рекомендуємо жителям Естонії не їздити в Росію", - додала Каллас.

Переворот у Росії

Минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Уже 24 червня "вагнерівцям" вдалося зайти до Ростова і зайняти в місті військові об'єкти. Пізніше їхній рух тривав у бік Москви.

Але після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що він припиняє свій бунт і почав повертати найманців назад.

Більш детально про переворот у Росії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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