Перетин українсько-молдовського кордону стане простішим і швидшим, - Шмигаль

Україна та Молдова підписала низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину українсько-молдовського кордону для громадян і вантажів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогоднішні домовленості не лише активізують торговельно-економічну співпрацю між Україною та Молдовою, а й підвищать ефективність і дієвість пропускних спроможностей кордону із застосуванням найкращих європейських практик. Останнє є особливо важливим у контексті нашого спільного руху до Європейського Союзу", - заявив Шмигаль.

За його словами, сьогодні було підписано низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину українсько-молдовського кордону для громадян і вантажів.

Окрім цього прем'єр-міністри України та Молдови також обговорили співпрацю в напрямі європейської інтеграції, зокрема виконання умов у межах передвступних переговорів з ЄС.

Угода з Молдовою

Угоду про будівництво мосту через Дністер в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) - Косеуць (Молдова) було підписано в червні. Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Заданими Міністерства інфраструктури, Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль - Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Нагадаємо, у квітні цього року Україна та Молдова підписали угоду про діяльність залізничного транспорту. Ним передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення Україна або Молдова.

Нагадаємо, 13 жовтня Кабінет міністрів України вирішив відкрити міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.

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