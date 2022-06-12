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Как переселенцу получить справку через "Дію": пошаговая инструкция

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 июня 2022 17:30
Как переселенцу получить справку через "Дію": пошаговая инструкция Фото: Дія (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Наличие смартфона и доступа к сети интернет существенно облегчит жизнь согражданам, которые из-за войны вынуждены переехать в пределах страны. В приложении "Дія" внутренне перемещенные лица могут воспользоваться рядом полезных электронных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов Украины.

Справка ВПО позволяет получать предусмотренные государственной социальные выплаты. Сначала необходимо установить приложение "Дія" на смартфон и пройти авторизацию. Через банк-ID "Дія" автоматически отобразятся все данные о лице и документы, которые есть в доступе.

В "Дії" справка ВПО отображается, как и любой другой документ - паспорт, водительские права и тому подобное - в электронном виде.

  1. Как добавить справку ВПО в приложение "Дія"?

После авторизации в приложении справка переселенца подтягивается в Действие при наличии всех сведений в соответствующих реестрах. Если справка не отображается, следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

  1. Как получить справку ВПЛ через "Дію": Инструкция

Услуга доступна для граждан, которые переместились с территории общин, расположенных в районах проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации, осаде.

Чтобы получить справку ВПО в "Дії", нужно перейти в раздел Услуги – Получить статус ВПО и подать заявку.

Далее указать следующие данные:

  • текущее местоположение (подтвердить с помощью геолокации);
  • данные детей, находящихся с вами;
  • данные карты поддержки;
  • потребности на месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и тому подобное).

В течение нескольких дней справка ВПЛ должна появиться в "Дії", а после обработки информации на карточку поддержки перечислят средства.

  1. Почему иногда при оформлении статуса ВПЛ через "Дію" программа выдает ошибку?

Это может быть связано с перегрузкой системы, когда большое количество пользователей пытается зайти вместе. В таком случае повторите попытку через некоторое время.

Также зарегистрироваться как ВПО можно и в управлении соцзащиты и труда по месту пребывания.

  1. Где еще можно получить справку ВПО?
  • В исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;
  • в центрах предоставления административных услуг;
  • в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения районных, районных в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их создания) советов.
  1. Как заказать услугу?

Подать заявление на получение услуги можно лично или с помощью законного представителя. Услугу предоставляют безвозмездно.

  1. Для чего нужна справка ВПО?
  • Открытие счетов в банках;
  • восстановление или вклеивание фотокарточки в паспорт гражданина Украины;
  • получение социальных выплат и компенсаций;
  • уплаты налогов по месту жительства;
  • в сервисных центрах МВД;
  • при зачислении в школу или детсад.

Юридическая сила справки ВПЛ в "Дії" определена постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г.

Напомним, граждане, потерявшие работу, могут получить социальные выплаты. Чтобы получить средства, можно просто воспользоваться приложением "Дія".

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Внутренне перемещенные лица Дия
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