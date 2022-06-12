Как переселенцу получить справку через "Дію": пошаговая инструкция
Наличие смартфона и доступа к сети интернет существенно облегчит жизнь согражданам, которые из-за войны вынуждены переехать в пределах страны. В приложении "Дія" внутренне перемещенные лица могут воспользоваться рядом полезных электронных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов Украины.
Справка ВПО позволяет получать предусмотренные государственной социальные выплаты. Сначала необходимо установить приложение "Дія" на смартфон и пройти авторизацию. Через банк-ID "Дія" автоматически отобразятся все данные о лице и документы, которые есть в доступе.
В "Дії" справка ВПО отображается, как и любой другой документ - паспорт, водительские права и тому подобное - в электронном виде.
- Как добавить справку ВПО в приложение "Дія"?
После авторизации в приложении справка переселенца подтягивается в Действие при наличии всех сведений в соответствующих реестрах. Если справка не отображается, следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
- Как получить справку ВПЛ через "Дію": Инструкция
Услуга доступна для граждан, которые переместились с территории общин, расположенных в районах проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации, осаде.
Чтобы получить справку ВПО в "Дії", нужно перейти в раздел Услуги – Получить статус ВПО и подать заявку.
Далее указать следующие данные:
- текущее местоположение (подтвердить с помощью геолокации);
- данные детей, находящихся с вами;
- данные карты поддержки;
- потребности на месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и тому подобное).
В течение нескольких дней справка ВПЛ должна появиться в "Дії", а после обработки информации на карточку поддержки перечислят средства.
- Почему иногда при оформлении статуса ВПЛ через "Дію" программа выдает ошибку?
Это может быть связано с перегрузкой системы, когда большое количество пользователей пытается зайти вместе. В таком случае повторите попытку через некоторое время.
Также зарегистрироваться как ВПО можно и в управлении соцзащиты и труда по месту пребывания.
- Где еще можно получить справку ВПО?
- В исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;
- в центрах предоставления административных услуг;
- в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения районных, районных в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их создания) советов.
- Как заказать услугу?
Подать заявление на получение услуги можно лично или с помощью законного представителя. Услугу предоставляют безвозмездно.
- Для чего нужна справка ВПО?
- Открытие счетов в банках;
- восстановление или вклеивание фотокарточки в паспорт гражданина Украины;
- получение социальных выплат и компенсаций;
- уплаты налогов по месту жительства;
- в сервисных центрах МВД;
- при зачислении в школу или детсад.
Юридическая сила справки ВПЛ в "Дії" определена постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г.
Напомним, граждане, потерявшие работу, могут получить социальные выплаты. Чтобы получить средства, можно просто воспользоваться приложением "Дія".
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