Переселенці можуть отримати е-рецепт на рецептурні ліки на новому місці: подробиці
Українці, які тимчасово виїхали у безпечні регіони країни та втратили звʼязок зі своїм сімейним лікарем, мають можливість отримати електронний рецепт на ліки. Для цього їм не потрібно укладати чи мати активну декларацію з сімейним лікарем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Оформити е-рецепт можна у будь-якого лікаря в закладі, який доступний для них за місцем перебування. Достатньо бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Реєстрацію може здійснити будь-який лікар", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для цього під час візиту до нього необхідно мати такі документи:
- документ, що посвідчує особу (це може бути внутрішній паспорт, посвідка тощо);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), якщо такий було присвоєно, або документ про відмову від його присвоєння;
- для реєстрації дитини – свідоцтво про народження та документи, що посвідчують особу законного представника (батька чи матері).
"Лікар після реєстрації пацієнта в ЕСОЗ може сформувати йому електронний рецепт на ліки чи електронне направлення", - додали у МОЗ.
Водночас у МОЗ нагадали, що є лікарі-спеціалісти, на прийом до яких не знадобиться направлення від сімейного лікаря (наприклад, гінеколог, стоматолог, психіатр, нарколог, фтизіатр або ж лікар, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями). Без направлення також можна звернутися до будь-якого лікаря закладу, що співпрацює із НСЗУ, у разі невідкладних станів.
Нагадаємо, що протягом повномасштабної війни ті українці, які мають потребу, продовжують отримувати соціальну допомогу. Однак сьогодні вимоги для отримання допомоги змінилися.
Багато українських сімей виїхало за кордон, залишивши в Україні свої домівки. Для того, щоб у будинку залишилися всі комунікації, варто вчасно та регулярно передавати показники лічильника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.