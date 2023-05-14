Переселенці можуть отримати е-рецепт на рецептурні ліки на новому місці: подробиці

Українці, які тимчасово виїхали у безпечні регіони країни та втратили звʼязок зі своїм сімейним лікарем, мають можливість отримати електронний рецепт на ліки. Для цього їм не потрібно укладати чи мати активну декларацію з сімейним лікарем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Оформити е-рецепт можна у будь-якого лікаря в закладі, який доступний для них за місцем перебування. Достатньо бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Реєстрацію може здійснити будь-який лікар", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього під час візиту до нього необхідно мати такі документи:

документ, що посвідчує особу (це може бути внутрішній паспорт, посвідка тощо);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), якщо такий було присвоєно, або документ про відмову від його присвоєння;

для реєстрації дитини – свідоцтво про народження та документи, що посвідчують особу законного представника (батька чи матері).

"Лікар після реєстрації пацієнта в ЕСОЗ може сформувати йому електронний рецепт на ліки чи електронне направлення", - додали у МОЗ.

Водночас у МОЗ нагадали, що є лікарі-спеціалісти, на прийом до яких не знадобиться направлення від сімейного лікаря (наприклад, гінеколог, стоматолог, психіатр, нарколог, фтизіатр або ж лікар, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями). Без направлення також можна звернутися до будь-якого лікаря закладу, що співпрацює із НСЗУ, у разі невідкладних станів.