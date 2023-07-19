Переробники молока закликали Мінагрополітики передбачити держпідтримку молочному скотарству, - СМПУ

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) закликала Мінагрополітики відновити дію окремих напрямків держпідтримки розвитку тваринництва, щоб зупинити падіння виробництва молока в Україні до критичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СМПУ.

"При формуванні міністерством бюджетного запиту щодо проекту держбюджету-2024 закликаємо передбачити часткове відшкодування вартості племінних корів, спецдотацію за приріст поголів’я, а в разі неможливості цих видів підтримки — відновити дію спецрежиму ПДВ при здійсненні операцій з постачання молоко-сировини", - йдеться в повідомленні СМПУ

Спеціальний режим ПДВ передбачає, що 50% цього податку сплачується до держбюджету, а решта 50% спрямовується на розвиток скотарства з подальшим аудитом використаних коштів.

"Без підтримки виробників молока галузь приречена на зростання цін на молочну продукцію та збільшення присутності імпорту. Наслідком відсутності будь-яких стимулюючих заходів з боку держави вже в найближчій перспективі стане дефіцит молоко-сировини. Відповідно, її ціна зросте, як зростуть і обсяги імпорту молокопродуктів, оскільки внутрішнє виробництво не дозволить покрити потреби населення у якісних молокопродуктах", - додав виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

За словами Дідура, переробники побоюються, що без державної підтримки ця негативна тенденція посилюватиметься на тлі продовження активних бойових дій в Україні. З поверненням українців додому, попит на молоко та молокопродукти зросте.

Наявних обсягів молоко-сировини всередині країни вже не вистачає для задоволення потреб українців у харчуванні молочними продуктами, стверджують в СМПУ.

Обсяги надходження молока-сировини на промислову переробку з 2017 по 2022 роки знизились більше як на 35% - з 4,2 млн т до 2,7 млн т.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що молокопереробна галузь сьогодні забезпечує роботою близько 1 млн громадян.