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Переможець акції від АЗК UPG став власником кросовера Volkswagen T-Roc

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Середа 19 липня 2023 12:40 promo
Переможець акції від АЗК UPG став власником кросовера Volkswagen T-Roc Фото: переможець акції від АЗК UPG став власником кросовера Volkswagen T-Roc (пресофіс АЗК UPG)
Автор: Артем Горовенко

У національній мережі АЗК UPG, якій цього року виповнилося двадцять, завершилася національна акція з головним призом - кросовером Volkswagen T-Roc, участь у якій взяли понад 1,2 млн клієнтів UPG. Переможцем став Роман Ярошик з села Пнівне, що на Волині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення АЗК UPG.

За умовами акції, з березня цього року водії заправлялися у мережі від 25 літрів будь-яким видом пального та збирали слова з літер, які випадали в чеках. Щоб виграти кросовер, потрібно було зібрати слово "АВТО". І Роману це вдалося.

"Заправляюся на UPG в середньому двічі на тиждень. Першою у чеку мені випала буква "А". Навіть коли склав усі букви, не міг повірити, що це справді можливо. Розумів, що такий шанс буває раз на життя. Щодо емоцій, то коли мрія здійснюється, їх важко описати словами. Скажу лише, що зараз мене переповнює радість. А також вдячність компанії за якісне пальне (а я точно знаю, що тут воно найкраще), за сервіс, який завжди на висоті, за відкритість та любов до кожного клієнта", – поділився переможець.

Переможець акції від АЗК UPG став власником кросовера Volkswagen T-Roc

Переможець акції Роман Ярошик (фото: пресофіс АЗК UPG)

Автолюбитель розповів, що займається пасажирськими перевезеннями. На автозаправному комплексі UPG заправився на понад 1000 літрів високоякісного пального.

Окрім суперпризу, до свого 20-річчя компанія подарувала клієнтам 20 супутникових модемів Starlink. Щоб отримати його, потрібно було скласти з літер найміцніші слова країни "СЛАВА ЗСУ". У мережі також розіграли ще понад 10 000 миттєвих подарунків.

У компанії розповіли, що організовуючи акцію, передусім ставили собі за мету подарувати радісні моменти українцям, адже кожна позитивна емоція сьогодні має велике значення.

"Ми й самі щоразу раділи так, наче це нам вдалося зібрати ті літери. У кожній посмішці нашого клієнта – й наша незламність. Так ми сказали "дякуємо за довіру", "тримаймося, любі", "переможемо" кожному клієнту – усім, хто обирає UPG. Адже сьогодні ми тримаємо економіку та підсилюємо армію разом", – прокоментувала маркетинг-директорка компанії Надія Гануліч-Манукян.

Уже понад 20 років UPG заправляє українців пальним найкращої якості. Навіть попри ймовірні ризики компанія продовжує розвивати мережу: будує нові сучасні об’єкти по всій Україні. Так, на Житомирщині відкрито вже другий масштабний АЗК за цей рік, де працюють понад 100 жителів регіону. Ще один – у Миколаєві, перший в області.

"У цей історичний час ми поряд із кожним водієм критичної інфраструктури, фермером, логістом, кожним українським автолюбителем. Разом наближаємо перемогу, яка обов’язково буде за нами", – переконані в UPG.

Щоб бути в курсі цін на пальне, акцій та новин мережі, долучайтесь до офіційного чат-боту АЗК UPG у Telegram.

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АЗС UPG
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