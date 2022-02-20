Переломный день Революции достоинства. Украина чествует память героев "Небесной сотни"

Сегодня в Украине отмечается День героев "Небесной сотни". На протяжении восьми лет после трагических событий 20 февраля 2014 украинцы вспоминают погибших участников Революции достоинства и приносят цветы к месту расстрелов активистов на Майдане.

Об истории и мероприятиях ко Дню героев "Небесной сотни" – в материале РБК-Украина .

Что произошло в феврале 2014

Февральские события Революции достоинства 2014 года привели к смене власти в стране и бегству Януковича, но забрали более сотни жизней украинцев.

Самая активная фаза противостояния силовиков и активистов Майдана началась 18 февраля.

Фото: "зачистка" Майдана водометами (Виталий Носач, РБК-Украина)

На протяжении двух дней беркутовцы штурмовали баррикады протестующих на Майдане бронетехникой и водометами, проводили "зачистки" в правительственном квартале.

Произошли стычки в Мариинском парке, загорелся Дом профсоюзов, где находился Штаб нацсопротивления. Силовики объявили начало "антитеррористической операции", что дало им право применениять оружие.

Но самым трагическим для майдановцев стал четверг, 20 февраля. Утром митингующие попытались занять задания Октябрьского дворца, министерства Агрополитики и Украинский дом, но попали под обстрел снайперов. На Институтской улице бойцы "Беркута" открыли огонь по безоружным людям.

В тот день погибло 48 человек - наибольшее количество за весь период Революции достоинства.

Вечером 20 февраля Верховная рада признала действия силовиков незаконными и осудила насилие против мирного населения. 22 февраля президент Виктор Янукович был отстранен с должности, и он сбежал из Украины.

Фото: противостояние беркутовцев и активистов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Небесная сотня – кто эти герои

Героями "Небесной сотни" называют участников Революции достоинства, которые погибли в период с декабря 2013 по февраль 2014, а также погибших активистов в начале военной агрессии на Донбассе весной 2014.

В списке "Небесной сотни" – 107 человек. Они были удостоены посмертно орденов "Золотая звезда", орденов Героев Небесной Сотни и звания "Герой Украины".

Это люди разного возраста (от 17 до 82 лет), разного вероисповедания и национальности (граждане Украины, Беларуси, Грузии). Среди погибших было три женщины. Поименный список с указанием дат и причин смерти был опубликован на сайте Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

Название "Небесная сотня" придумано по аналогии с названием структурных единиц Самообороны Майдана. Впервые оно прозвучало в 2014 году в стихотворении Людмилы Максимлюк и Татьяны Домашенко.

Мероприятия на День "Небесной сотни"

К 8 годовщине знаковых событий на Майдане пройдут поминальные мероприятия, акции и панихида. На 20 февраля 2022 анонсировано:

08:00 - 10:00 - возложение цветов к Мемориалу Небесной Сотни при участии руководителей государства;

10:00 - 12:00 - чествование памяти погибших участников Революции достоинства в храме Архистратига Михаила на Аллее Героев Небесной Сотни;

12:00 - 13:00 - панихида в Михайловском Златоверхом соборе;

16:30 - 18:00 - вече " Чествование памяти Героев Небесной Сотни" на майдане Незалежности;

18:00 - 19:00 - зажжение лампадок вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни;

19:00 - 22:00 - зажжение световой инсталляции "Лучи Достоинства" на Аллее Героев Небесной Сотни.

День героев "Небесной сотни" в прошлые годы

Ежегодно 20 февраля проходят тематические мероприятия и акции. Люди приносят к месту расстрелова на Майдане цветы и зажигают лампадки у Стены памяти.

Традиционной стала инсталляция "Лучи Достоинства". Она символизирует души погибших, а также самопожертвование ценой жизни во имя жизни. Зажжение лучей сопровождается песней "Пливе кача".

Фото: инсталляция "Лучи Достоинства" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В прошлом году 20 февраля состоялся молебен в Михайловском соборе, который в 2014 году стал убежищем для майдановцев. Затем люди прошли шествием от Трехсвятительской улицы до Аллеи Героев Небесной Сотни - через знаковые места противостояний.

После акции участники шествия зажгли файеры и устроили митинг у Офиса президента с требованием разблокировать судебные заседания по делам Майдана.

Активисты также требовали привлечь к ответственности заместителя главы ОП Олега Татарова, который во время Майдана был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Фото: День героев "Небесной сотни" в 2021 году (Виталий Носач, РБК-Украина)

Расследование расстрелов на Майдане

В ноябре 2021 в Офисе генпрокурора заявили о завершении следствия по делу о расстрелах на Майдане, которое продолжалось более 7 лет. Следственные действия удалось активизировать после того, как Верховная рада разрешила заочно судить подозреваемых.

Также стали известны имена обвиняемых в подавлении акций протеста. В списке – 10 человек, среди них экс-президент Виктор Янукович, бывшие глава МВД Виталий Захарченко и глава СБУ Александр Якименко.

Подозреваемым грозит пожизненное наказание в Украине. Однако все они находятся за пределами государства.