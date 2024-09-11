Переховувався в готелі. Поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі (відео)
Поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Він переховувався в одному з готелів Черкаської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
"28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції", - йдеться у повідомленні.
Найближчим часом, за даними правоохоронців, суд обере йому запобіжний захід - слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.
Окрім того, за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.
За фактом побиття ветерана у місті Сміла Черкаської області поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання).
Побиття ветерана у Смілі Черкаської області
9 вересня в мережі з'явилося відео побиття колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Кадри опублікували очевидці, які викликали на місце поліцію та швидку допомогу.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А користувачі впізнали у нападнику місцевого кримінального авторитета. Пізніше в поліції підозрюваному в побитті повідомили про підозру і оголосили в розшук.
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