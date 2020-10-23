Переход на зимнее время: УЗ учла перевод стрелок в расписании поездов

Фото: поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)

В билетах указано время с учетом перехода на зимнее время

"Укрзализныця" указывает в билетах откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов с 25 октября. В воскресенье произойдет переход на зимнее время, а стрелки часов будут переведены на один час назад.

Об этом сообщает пресс-служба УЗИ.

"Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, действие летнего времени в Украине отменяется 25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В последнее воскресенье октября часовая стрелка переводится на 1 (один) час назад.

Отметим, Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Для этого соответствующее решение должно быть принято в ЕС.

Напомним, в Верховную раду внесли законопроект, которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от сезонного перевода стрелок часов.