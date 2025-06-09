Переговори у глухому куті. Чому компроміс для України і РФ має знайти посередник
Перемир’я між Україною та Росією наразі виглядає нереальним через діаметрально протилежні позиції сторін.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
За його словами, жодних дієвих і взаємоприйнятних пропозицій наразі не існує. І українська, і російська сторони озвучили свої "програми максимум" - однак вони несумісні.
"В обох пропозиціях, в нашій більше, є натяки на компроміс. Наприклад, по санкціям, де Україна каже, що ми готові визнати поступове скасування санкцій, але зі своїми зауваженнями - російські активи мають бути використані для відновлення України", - зазначив експерт.
Також Київ готовий прийняти рішення НАТО щодо перспектив членства України - тобто не наполягає на негайному вступі, але й не відмовляється від нього.
Натомість російська сторона, за словами Фесенка, виступає з ультиматумами. Зокрема, Кремль вимагає виведення українських військ з окупованих територій або прийняття так званого "пакетного варіанту", який фактично означає визнання анексії чотирьох регіонів.
Фесенко вважає, що без залучення посередника - ймовірно, США чи Туреччини - зрушити переговори з мертвої точки неможливо.
"Переговори, якщо і будуть, а вони будуть в перспективі , вони не будуть виходити або на позицію України, або на позицію Росії. потрібен з боку посередника, питання хто це буде - США чи Туреччина", - вважає експерт.
Він прогнозує, що в майбутньому діалог продовжиться, адже і Україна, і Росія, а також Сполучені Штати, зацікавлені у певному форматі переговорів - зокрема з огляду на перспективи відносин із президентом Дональдом Трампом. Однак зараз очікується пауза.
"Компроміс має запропонувати третя сторона. Питання лише в тому, коли і як це відбудеться", - резюмував Фесенко.
Переговори України та РФ
Раніше ми писали, що 2 червня, відбувся другий раунд переговорів України і РФ. Після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що сторони, зокрема, обговорили зустріч на рівні лідерів.
В Росії після переговорів у Стамбулі 16 травня заявили, що зроблять так званий "меморандум", в якому викладуть своє бачення припинення вогню. Диктатор стверджував, що цей "меморандум" нібито має бути кроком до майбутнього мирного договору.
Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця наголосив, що українська сторона сьогодні не отримала відповіді на свій документ. І підтвердив, що не бачив до 2 червня проєкт "меморандуму".
Більш детально про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.
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