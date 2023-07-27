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Перегляд цінових обмежень на електроенергію для бізнесу все ще не покриває вартість її виробництва, - Спичка

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 15:12
Перегляд цінових обмежень на електроенергію для бізнесу все ще не покриває вартість її виробництва, - Спичка Фото: перегляд цінових обмежень на електроенергію для бізнесу все ще не покриває вартість її виробництва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) державна генеруюча компанія "Центренерго" збільшила свою доходну частину. Проте ціна електроенергії все ще не покриває собівартість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконуючого обов'язки генерального директора "Центренерго" Віктора Спичку.

"Вдалося значно підвищувати прийняття прайс-кепів якщо більш професійно будемо говорити. Так, дійсно, ми отримаємо зараз невелику, трошки більшу доходну частину, але, на жаль, сьогодні навіть те невелике збільшення доходної частини воно нам не покриває ті ціни, які сьогодні є, вони не покривають нашу виробничу собівартість", - сказав він.

Спичка додав, що ці кошти спрямовуються виключно на відновлювальні роботи та підтримку фінансової діяльності компанії.

Він наголосив, що це має забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та безперебійне проходження зими.

Нагадаємо, в Секретаріаті Енергетичного співтовариства проаналізували діючі прайс-кепи та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

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