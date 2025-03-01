Пентагон наказав направити до 3 тисяч військових і десятки ББМ на кордон із Мексикою, - WP
Міністр оборони США Піт Хегсет наказав спрямувати додаткові від 2,5 до 3 тисяч військовослужбовців діючої армії на кордон із Мексикою. Зокрема, йдеться про солдатів моторизованої бригади, яка оснащена 20-тонними броньованими бойовими машинами Stryker.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, глава Пентагону схвалив відповідні накази в п'ятницю. Зокрема, йдеться про відправку солдатів здебільшого з 2-ї бригади Stryker 4-ї піхотної дивізії у Форт-Карсоні, штат Колорадо. До них також приєднаються солдати, які спеціалізуються на інженерії, розвідці та зв'язках із громадськістю.
Пентагон оголосив про розгортання, про яке першим повідомило видання WP, у заяві в суботу вдень.
"Гегсет наказав розгорнути бригадну бойову групу Stryker і вертолітний підрозділ для "посилення і розширення поточних операцій із забезпечення безпеки кордону з метою закриття кордону і захисту територіальної цілісності Сполучених Штатів", - пише The Washington Post.
Як повідомляється, війська прибудуть найближчими тижнями. При цьому в заяві не розголошується чисельність військ, які будуть розгорнуті.
Нагадаємо, раніше WP писало про те, що під час першої розмови міністра оборони США Піта Хегсета з вищими військовими посадовцями Мексики, 31 січня, очільник Пентагону пригрозив військовою операцією. Зокрема, через змову між мексиканським урядом і наркокартелями.
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