ua en ru
Сб, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Пентагон наказав направити до 3 тисяч військових і десятки ББМ на кордон із Мексикою, - WP

Субота 01 березня 2025 21:10
UA EN RU
Пентагон наказав направити до 3 тисяч військових і десятки ББМ на кордон із Мексикою, - WP Фото: Піт Хегсет (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Міністр оборони США Піт Хегсет наказав спрямувати додаткові від 2,5 до 3 тисяч військовослужбовців діючої армії на кордон із Мексикою. Зокрема, йдеться про солдатів моторизованої бригади, яка оснащена 20-тонними броньованими бойовими машинами Stryker.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, глава Пентагону схвалив відповідні накази в п'ятницю. Зокрема, йдеться про відправку солдатів здебільшого з 2-ї бригади Stryker 4-ї піхотної дивізії у Форт-Карсоні, штат Колорадо. До них також приєднаються солдати, які спеціалізуються на інженерії, розвідці та зв'язках із громадськістю.

Пентагон оголосив про розгортання, про яке першим повідомило видання WP, у заяві в суботу вдень.

"Гегсет наказав розгорнути бригадну бойову групу Stryker і вертолітний підрозділ для "посилення і розширення поточних операцій із забезпечення безпеки кордону з метою закриття кордону і захисту територіальної цілісності Сполучених Штатів", - пише The Washington Post.

Як повідомляється, війська прибудуть найближчими тижнями. При цьому в заяві не розголошується чисельність військ, які будуть розгорнуті.

Нагадаємо, раніше WP писало про те, що під час першої розмови міністра оборони США Піта Хегсета з вищими військовими посадовцями Мексики, 31 січня, очільник Пентагону пригрозив військовою операцією. Зокрема, через змову між мексиканським урядом і наркокартелями.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Мексика
NEWS
За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему, - ЗСУ
За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему, - ЗСУ
DAILY
Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа