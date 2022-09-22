Пентагон не бачить причин змінювати рівень готовності ядерних сил після заяви Путіна

США не вважають, що на тлі заяв президента Росії Володимира Путіна щодо стратегічного озброєння слід змінювати рівень готовності американських ядерних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Пентагону Патріка Райдера на брифінгу .

США "продовжать уважно стежити" за Росією. За його словами, у Вашингтоні "серйозно ставляться до будь-яких висловлювань" російської влади, але поки що немає підстав змінювати "підхід".

"Ми не бачили нічого, що змусило нас змінити наш власний рівень готовності", - заявив він.

Він зазначив, що США продовжуватимуть тісну співпрацю з міжнародними партнерами та союзниками щодо надання Україні підтримки.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю, наголосивши, що його заява "не є блефом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.