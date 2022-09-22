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Пентагон не бачить причин змінювати рівень готовності ядерних сил після заяви Путіна

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Вашингтон, Четвер 22 вересня 2022 23:23
Пентагон не бачить причин змінювати рівень готовності ядерних сил після заяви Путіна Фото: Пентагон не бачить причин міняти рівень готовності ядерних сил після заяви Путіна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не вважають, що на тлі заяв президента Росії Володимира Путіна щодо стратегічного озброєння слід змінювати рівень готовності американських ядерних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Пентагону Патріка Райдера на брифінгу.

США "продовжать уважно стежити" за Росією. За його словами, у Вашингтоні "серйозно ставляться до будь-яких висловлювань" російської влади, але поки що немає підстав змінювати "підхід".

"Ми не бачили нічого, що змусило нас змінити наш власний рівень готовності", - заявив він.

Він зазначив, що США продовжуватимуть тісну співпрацю з міжнародними партнерами та союзниками щодо надання Україні підтримки.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю, наголосивши, що його заява "не є блефом".

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Пентагон Ядерна зброя
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