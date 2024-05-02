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Пенсія з відстрочкою: скільки доплатять за кожен рік роботи після 60 років

Україна, Четвер 02 травня 2024 18:45
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Пенсія з відстрочкою: скільки доплатять за кожен рік роботи після 60 років Фото: пенсіонери можуть збільшити розмір виплат (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У законодавстві про пенсійне забезпечення України є стимули для того, щоб люди виходили на пенсію пізніше. За кожен рік роботи після строку виходу пенсія збільшується на 6%, тобто приблизно на 350 гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили у ПФУ, кожна людина має право на вибір щодо отримання пенсії за віком. Вона може вирішити самостійно, коли це робити, враховуючи свої побажання та обставини.

Ті, хто вже мають право на пенсію, але хочуть продовжувати працювати та отримувати пенсію пізніше, можуть отримати пенсію з урахуванням їхнього страхового стажу на момент звернення за пенсією.

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

  • на 0,5% - за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;
  • на 0,75% - за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію - 12% (0,5 х 24).

А от відстрочка на шість років (це - 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Пенсія збільшується тільки за повні місяці роботи, а за неповний місяць це не враховується.

Щоб отримати пенсію пізніше, потрібно повідомити про це Пенсійний фонд до досягнення пенсійного віку. Якщо це не зроблено, а інформація про стаж вже є у Реєстрі, пенсію призначать автоматично. Якщо ж паперова трудова книжка не оцифрована і людина продовжує працювати без заяви про пенсію, то вважається, що вона бажає вийти на пенсію пізніше.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні з початку 2024 року зріс на 505 гривень або на 9,6% до 5 743 гривень на 1 квітня.

Серед 10,2 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб. У працюючих пенсіонерів середній розмір пенсії становив 6 094 гривень.

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