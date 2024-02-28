Пенсіонери старше 70 років мають право на щомісячну компенсацію: яка доплата

Пенсіонери старше 70 років мають право на щомісячну доплату до пенсії. Ба більше сума компенсації збільшується кожні 5 років, до 80-річного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Від жовтня 2022 року пенсіонерам віком від 70 років встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії.

За даними урядового порталу, дана ініціатива була внесена українським президентом Володимиром Зеленським. Згідно з нею:

для людей у віці 70-75 років уряд передбачив доплати в 300 грн,

для пенсіонерів віком 75-80 років - 400 грн,

для людей у віці старше 80 - до 500 грн.

Нагадаємо, ми писали, що на українців чекає кілька важливих нововведень у березні.

Уряд анонсував масштабний перерахунок пенсій та нові правила призначення виплат переселенцям. Для випускників наступного місяця стартує реєстрація на НМТ.

Детальніше про зміни, що чекають на українців з настанням весни можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

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