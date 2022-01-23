Пенсии не будет. Ощадбанк объяснил, кто может остаться без выплат после 31 марта

Государственный Ощадбанк продлил до 31 марта 2022 года срок действия старых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска. Это может быть последнее продление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкого областного управления Ощадбанка Светланы Ивенко в интервью изданию " Донбасс. Реалии ".

"Сегодня конечная дата - 31 марта 2022. Еще раз призываю людей обратиться в отделения Ощадбанка", - сказала она.

Она напомнила, что на протяжении последних двух лет с начала карантина Ощадбанк продлевал срок действия банковских карт.

"Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть к нам обратится. То есть уже было два года, чтобы получить эти карточки. Последнее решение приняли из-за решения власти о продлении адаптивного карантина", - добавила она.

По ее словам, только за декабрь приблизительно 8 тысяч жителей оккупированных территорий обратились в отделения банка в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КПВВ. "В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам", - сообщила она, отметив, что более 100 тысяч карточек продолжают ждать своих владельцев.