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Пенсии не будет. Ощадбанк объяснил, кто может остаться без выплат после 31 марта

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Воскресенье 23 января 2022 13:16
Пенсии не будет. Ощадбанк объяснил, кто может остаться без выплат после 31 марта Фото: Ощадбанк может отказаться о продления карт переселенцам с 1 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк продлил до 31 марта 2022 года срок действия старых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска. Это может быть последнее продление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкого областного управления Ощадбанка Светланы Ивенко в интервью изданию "Донбасс. Реалии".

"Сегодня конечная дата - 31 марта 2022. Еще раз призываю людей обратиться в отделения Ощадбанка", - сказала она.

Она напомнила, что на протяжении последних двух лет с начала карантина Ощадбанк продлевал срок действия банковских карт.

"Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть к нам обратится. То есть уже было два года, чтобы получить эти карточки. Последнее решение приняли из-за решения власти о продлении адаптивного карантина", - добавила она.

По ее словам, только за декабрь приблизительно 8 тысяч жителей оккупированных территорий обратились в отделения банка в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КПВВ. "В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам", - сообщила она, отметив, что более 100 тысяч карточек продолжают ждать своих владельцев.

Напомним, ранее государственный Ощадбанк неоднократно продлевал срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц.

В Кабинете министров Украины ранее заявляли, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин.

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Ощадбанк
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