Пегула в дербі американок вийшла у фінал WTA Finals, матч Свьонтек і Сабаленко зірвано
Американська спортсменка Джессіка Пегула стала першою фіналісткою Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), здолавши в двох сетах співвітчизницю Корі Гауфф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Підсумковий турнір WTA-2023, 1/2 фіналу
Пегула – Гауфф – 2:0 (6:2, 6:1)
Сабаленко – Свьонтек – призупинено (1:2)
Пегула спробувала зі старту створити гандикап, оформивши брейк у першому ж геймі. Утім, Гауфф відповіла суперниці своїм пунктом на "чужій" подачі в середині партії. Здавалося, що становище остаточно стало рівним. Однак, Пегула взяла 4 гейми поспіль і закрила сет за 31 хвилину.
Ще простіше склалася для переможниці друга партія. Цього разу вона надала Гауфф можливість набрати лише одне очко. Натомість сама Пегула розпочала з брейку "під нуль", а потім ще двічі набирала пункти на подачах опонентки. Третій – у вирішальному геймі, коли з другої спроби реалізувала матчбол.
Інший півфінал дограти не судилося. Дві найсильніші тенісистки планети – Сабаленко та Свьонтек – фактично лише розім'ялися. У четвертому геймі пішов дощ, тож матч вирішили призупинити. Дограють поєдинок білоруска та полька в неділю ввечері.
Щоб гарантувати завершення сезону на першій сходинці світового рейтингу, Сабаленко достатньо вийти у фінал WTA Finals. Натомість перемога Свьонтек залишить відкритим запитання щодо першої ракетки світу за підсумками 2023 року. Торік польська тенісистка була лідером.
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