Павел Фукс: виртуализация - это не классовая война между бедными и богатыми

Фото: Павел Фукс (pravda.com.ua)

Фукс отметил, что влияние технологий может иметь негативные последствия

Бизнесмен и меценат Павел Фукс прокомментировал нашумевшую статью The New York Times, в которой было высказано предположение, что онлайн-услуги преимущественно предназначены для малообеспеченных людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Фукса.

Он отметил, что технологии - наши помощники, но как и все в мире, их влияние может иметь и негативные последствия.

"Люди испугались виртуализации. Считают, что жизнь онлайн - удел бедных. Либо не вполне обеспеченных. Это бьет по самолюбию даже успешных личностей", - пишет бизнесмен и меценат.

В статье американского издания озвучено мнение, что размещение экранов (в школьных классах, больницах, аэропортах, ресторанах) сокращает расходы. Теперь физический опыт обучения, почти вся жизнь и иногда даже смерть, проходит перед экраном. В противовес этому "удешевлению" новым символом статуса стал практически полный отказ от телефона, социальных сетей и электронной почты. Сформировалась любопытная реальность: человеческий контакт становится роскошью. Если вы действительно на вершине иерархии, вам не нужно никому отвечать. Они должны ответить вам.

Фукс считает, что сегодняшние социальные изменения в сторону виртуализации являются частью эволюции человечества, в ходе которой было много драматических эпизодов. "Но это не классовая "война" между бедными и богатыми, в сторону чего развернулась основная дискуссия в соцсетях. Эволюция человечества знала много драматических эпизодов. Сомневаюсь, что сегодняшний вызов уникален. Мы попросту адаптируемся к новому формату существования. И автор статьи нашел удачную форму, чтобы преподнести это мнение широкому кругу", - идет речь в блоге.

По мнению Павла Фукса, статья The New York Times зацепила мир не только противопоставлением "бедного" онлайна "богатому" офлайну. "Скорее, в ней озвучены скрытые угрозы для социума будущего. В первую очередь, речь идёт об одиночестве", - пишет он.

Бизнесмен и меценат останавливается на популярной теории, что основа будущего - не люди, а технологии. Он отмечает, что сегодняшнее поколение стало свидетелем глобального сдвига в массовом сегменте. "На рынке услуг количество задействованных людей будет уменьшаться. Технологии - это наши помощники, но как и все в мире, их влияние может иметь и негативные последствия", - отмечает Павел Фукс.

Напомним, ранее бизнесмен и меценат озвучил 5 вызовов, которые должен принять победитель президентской гонки.