Паска, панетоне, коломба: головні відмінності великодньої випічки

Напередодні Великодня окрім традиційної паски на полицях магазинів можна знайти панетоне та коломбу. Ця святкова випічка популярна в багатьох країнах, але її рецепт дещо відрізняється від українського.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про різні варіанти великодніх частувань.

При підготовці використовувалися: інформація з Вікіпедія, публікації їzhakultura, "Громадське радіо".

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Українська паска. Як змінювалися традиції випічки

Циліндрична здобна паска з білою глазур'ю та посипкою є головним елементом великоднього столу. Проте вона не завжди мала такий вигляд. У давнину це був округлий хлібець з фігурками з тіста зверху у вигляді хрестів, косичок. Більш заможні люди пекли великодній хліб із білого борошна, бідні – з житнього.

Звичні нам паски з родзинками раніше називали бабками. З поширенням цукру у XIX столітті бабки-паски стали більш солодкими. А біла глазур з'явилася лише у XX столітті з розвитком кулінарії.

Фото: українська паска має куполоподібну форму (freepik.com)

Рецепт української паски поєднує давні традиції та сучасні кулінарні рішення. Паску замішують на опарі з дріжджів, яка має кілька разів підійти. У тісто додають молоко, вершкове масло, багато яєць. В середину найчастіше кладуть родзинки.

Також печуть паски із горіхами та сухофруктами, які попередньо замочують в алкоголі. Біла глазур – найпоширеніша прикраса української паски. Зверху на сучасних святкових кексах також можуть бути цукати, шматочки фруктів, горішки, шоколадні краплі та інші елементи декору.

На Різдво чи на Великдень? Коли потрібно їсти панетоне

Панетоне – святковий хліб в Італії, але готують його переважно на Різдво, а не на Великдень. Хоча в українських супермаркетах є великий асортимент цієї випічки напередодні Воскресіння Христового.

Панетоне набув популярності в Європі, США, Канаді, але його батьківщиною вважається Мілан. За однією версією, він з'явився ще за часів Римської імперії, коли на свято подавали пироги з медом.

Інша легенда оповідає, що перед Різдвом шеф-кухар італійської сім'ї Сфорца зіпсував пиріг для герцогського бенкету. Тоді помічник кухаря на ім'я Тоні вирішив пожертвувати опарою, яку він приготував на пиріг для своєї родини. Він змішав її з борошном, яйцями, цукром, родзинками та зацукрованими фруктами, замісив кілька разів, щоб тісто вийшло рихлим та об'ємним, і відправив у піч. Результат мав успіх, і на честь творця пиріг назвали Пан де Тоні.

Фото: панетоне зазвичай їдять на Різдво (freepik.com)

Традиційний панетоне готується з додаванням пшеничної закваски. Тісто вистоюється декілька днів. Довге бродіння призводить до зміни структури та смаку пирога, а також збільшується його термін придатності. Випікається у циліндричній формі, всередину додають цукати та сухофрукти, апельсинову цедру та кардамон.

На відміну від української паски панетоне не прикрашається посипкою, глазур'ю, чи збитими білками. Його загортають в пергаментний папір і перев'язують стрічкою.

До святкового столу панетоне подають з червоним солодким вином, лікером чи кавою.

Італійська голубка. Що таке коломба

Коломба є аналогом панетоне. Саме цю випічку італійці їдять на Великдень. Вважається, що на початку 20 століття в Мілані один заповзятливий пекар почав готувати коломбу, як версію панетоне, щоб мати виторг ще на одне свято.

Є інша версія, за якою ще у 6 столітті королю-завойовнику Італії Альбойну на знак миру підносили білий хліб у вигляді голуба.

Фото: коломба – італійський великодній хліб (freepik.com)

Тісто для коломби виготовляється подібно до панетоне та паски. У складі інгредієнтів є борошно, яйця, цукор, дріжджі, вершкове масло.

Але є й відмінності. Зазвичай коломбу печуть без родзинок, а з цукатами з апельсинової шкірки. Ще додають у тісто цитрусовий фреш. Тісто формують не циліндром, а у формі голуба.

Вершечок "великодньої голубки" – хрусткий і зацукрований. Ще до випікання коломбу заливають цукровою глазур'ю та посипають мигдальними горіхами чи мигдальними пелюстками.