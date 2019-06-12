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Партнер кандидата от "Слуги народа" организует пикет с требованием встретиться с Зеленским

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 18:40
Партнер кандидата от "Слуги народа" организует пикет с требованием встретиться с Зеленским
Коллаж из открытых источников

Акция планируется на 13 июня

Роман Солодкий, партнер 52-го номера в списке "Слуги народа" Артема Культенко по бизнесу, связанному с киевскими МАФами, организует пикет под стенами Администрации президента. Об этом говорится в заявлении киевских "киоскеров", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Так, акция планируется на 13 июня 2019 года возле Администрации президента Украины. Заявлено около 500 участников. Целью акции является "привлечение внимания президента к проблемам малого и среднего бизнеса в городе Киеве, которые создаются столичными властями и передача соответствующего письменного обращения Зеленскому с просьбой личной встречи с инициативной группой".

Отмечается, что организатором пикета является ОО "Гражданский корпус", президентом которой является Роман Солодкий. Ранее "Гражданский корпус" заявил о поддержке Артема Культенко, который попал в список партии "Слуга Народа" под 52-м номером.

Партнер кандидата от &quot;Слуги народа&quot; организует пикет с требованием встретиться с Зеленским

Источник фото: glavcom.ua

Культенко вместе с Солодким и Сергеем Корниевским являются соучредителями еще одной общественной организации – "Союза инвесторов транспортной инфраструктуры Киева" (ГО "СІТІ М.КИЄВА"). Эта организация имела активную позицию по МАФам и парковочным площадкам.

Как уже сообщалось, сам Солодкий – очень неоднозначная фигура. По данным "Главкома", его называют "королем незаконных МАФов". В свое время он был очень активным членом Партии регионов и неоднократно появлялся на фотографиях с пророссийской символикой – георгиевской лентой.

В список партии "Слуга народа" попал еще один человек, связанный с рынком столичных МАФов и Артемом Культенко. Это 22-й номер в списке Андрей Холодов.

Согласно данным YouControl, на Холодова зарегистрировано ООО "Флорентино" (ОКПО 39746328), специализирующаяся на "мобильном питании". Как ФЛП Холодов до 10 июня работал в сфере "консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления".

На жену Холодова Шаховскую зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов, а именно:

ООО "Юкрейн Риэл Эстейт", руководитель предприятия – Максим Холодов, брат Андрея Холодова. На него зарегистрировано еще несколько предприятий с такими же КВЭД: "оптовая торговля другими непродовольственными товарами потребительского назначения", "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества";

ООО "Хэд Менеджмент Компани" и ООО "Табак Индастриал ЛТД".

Стоит отметить, что по данным YouControl, 10 июня, именно после партийного сьезда "Слуги народа", ФЛП Холодов был закрыт.

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