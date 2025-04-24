У партії Шольца підтримують скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"
Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з енергетичних питань Ніна Шеєр підтримала можливе скасування санкцій США проти "Північного потоку-2". На її думку, це може сприяти "миру в Україні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Представниця СДПН заявила, що санкції США проти "Північного потоку-2" від самого початку "були незаконними", тому їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву.
"В інтересах продовження дипломатичних шляхів до миру та припинення агресивної війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно могли б підтримати цей процес", - зазначила вона.
Шеєр, чия партія має увійти до складу коаліційного уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, наголосила, що позиція щодо "Північного потоку-2" не змінює прихильності Німеччини до відновлюваної енергетики.
"Ми повинні прискорити перехід на відновлювану енергетику. Це залишається чинним незалежно від того, як вирішуються питання санкцій щодо "Північного потоку-2", - додала вона.
Інформація про скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"
Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Білий дім обговорює питання щодо зняття санкцій з російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, з інших російських активів у Європі в рамках дискусій про припинення війни між Росією та Україною.
Зазначається, що скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", стане різкою зміною політики США. Відновлення роботи "Північного потоку-2" може принести Москві фінансову вигоду, але тільки якщо ЄС погодиться знову купувати російський газ трубопроводом
За даними видання, спецпредставник Білого дому Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій.
Однак держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення про переговори щодо зняття санкцій з "Північного потоку-2". За його словами, це "вигадка".
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