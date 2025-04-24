ua en ru
Чт, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У партії Шольца підтримують скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"

Четвер 24 квітня 2025 19:58
UA EN RU
У партії Шольца підтримують скасування санкцій США проти "Північного потоку-2" Фото: у партії Шольца підтримують скасування санкцій США проти "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з енергетичних питань Ніна Шеєр підтримала можливе скасування санкцій США проти "Північного потоку-2". На її думку, це може сприяти "миру в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представниця СДПН заявила, що санкції США проти "Північного потоку-2" від самого початку "були незаконними", тому їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву.

"В інтересах продовження дипломатичних шляхів до миру та припинення агресивної війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно могли б підтримати цей процес", - зазначила вона.

Шеєр, чия партія має увійти до складу коаліційного уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, наголосила, що позиція щодо "Північного потоку-2" не змінює прихильності Німеччини до відновлюваної енергетики.

"Ми повинні прискорити перехід на відновлювану енергетику. Це залишається чинним незалежно від того, як вирішуються питання санкцій щодо "Північного потоку-2", - додала вона.

Інформація про скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Білий дім обговорює питання щодо зняття санкцій з російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, з інших російських активів у Європі в рамках дискусій про припинення війни між Росією та Україною.

Зазначається, що скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", стане різкою зміною політики США. Відновлення роботи "Північного потоку-2" може принести Москві фінансову вигоду, але тільки якщо ЄС погодиться знову купувати російський газ трубопроводом

За даними видання, спецпредставник Білого дому Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій.

Однак держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення про переговори щодо зняття санкцій з "Північного потоку-2". За його словами, це "вигадка".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Північний потік-2 Мирні переговори Перемир'я Росії та України Санкції проти Росії Війна в Україні Олаф Шольц
NEWS
"Владімір, досить!" Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву
"Владімір, досить!" Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву
DAILY
Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору