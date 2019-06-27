Партия Порошенко требует открыть дело о подрыве обороноспособности армии

Фото: ГПУ (РБК-Украина)

"Европейская солидарность" обратилась в ГПУ

Партия "Европейская солидарность" требует от Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) возбудить уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В заявлении партии указывается, что сегодня следователи ГБР провели выемку оригиналов документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны Украины, что недопустимо в условиях войны.

"Европейская солидарность" считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и выемка документов проходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех дальнейших поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты)", - говорится в заявлении политсилы.

В то время, когда на Донбассе ежедневно продолжаются обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизни украинских воинов, которые защищают Украину от российского агрессора, заявили в ЕС.

По мнению членов команды Порошенко, этот шаг играет исключительно на руку России. "Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были уничтожены российскими ставленниками в Министерстве обороны Украины", - отметили в пресс-службе.

"Европейская солидарность" также обращается персонально к главе Государственного бюро расследований Роману Трубе с прямым вопросом: "каким образом документы следователей ГБР появляются в руках одиозного соратника Януковича Андрея Портнова, который готовит реванш пророссийских сил в Украине?".

"Не означает ли это, что теперь все секретные материалы Министерства обороны через "транзитный сервер" Портнова окажутся в руках российской разведки, а затем – в руках агрессора? И если Андрей Портнов цинично и неприкрыто хвастается тем, что он лично стоит за атакой на армию и является инициатором действий ГБР, то какую партию у Портнова играет сам Труба? Также мы обращаемся к Службе безопасности Украины и НАБУ с призывом проверить связь Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубы на предмет коррупционных действий, которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля", - говорится в заявлении.