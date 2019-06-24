Партии "капитуляции" озвучивают антигосударственные идеи, - Данилюк

Фото: Александр Данилюк (из открытых источников)

Данилюк обвинил команду Зеленского в антигосударственных идеях

В команде нового президента озвучивают антигосударственные идеи, в частности давние российские мечты о двухпалатном парламенте в Украине. Об этом заявил глава общественной организации "Спільна справа", один из лидеров избирательного объединения "Сила права" Александр Данилюк, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Gazeta.ua.

Также, по словам Данилюка, Зеленский в заявлениях своих представителей предлагает нам согласиться на предложения России по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Речь идет о фактическом признании оккупации Крыма и начале реинтеграции Донбасса в выгодном РФ формат, отметил Данилюк.

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет. Такие идеи ведут к тому, чего требует Россия: внеблоковый статус, отказ от ЕС, возможна федерализация, отмечает Данилюк.

"А двухпалатный парламент вообще присущ федеративным государствам, а не унитарным", - объясняет Данилюк.

По мнению лидера "Спільної справи", пророссийский вектор украинская политика получит, если Зеленский получит большинство в парламенте или если сформирует ее с теми политическими силами, которые разделяют пророссийские взгляды. Политик считает, в Украине сейчас существует большое количество партий "капитуляции", которые почему-то называют себя "партиями мира".

"Мы все хотим мира. Но мир наступает или после победы, или капитуляции... В условиях конфликта, страна-агрессор должна компенсировать ущерб, нанесенный государству и его гражданам. Если пойдем путем, который поддерживают партии "капитуляции", юридически Россия не будет считаться агрессором. Донбасс будут воспринимать как внутриукраинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству. То есть, гражданам", - отметил Данилюк.

Также политик рассказал, что в Верховном суде до сих пор рассматривается его иск о незаконности выборов в Верховную раду. Данилюк считает, что роспуск парламента незаконный, как и большинство первых указов Зеленского. По мнению политика, досрочные парламентские выборы - это не вопрос обновления власти, а желание нынешнего президента используя популярность, получить максимальное количество мандатов.

"Рейтинг Зеленского держится на виртуальных образах. Нет программы или команды, за которую можно было бы уцепиться. С каждым днем рейтинг и популярность будут падать. Поэтому Зеленский заинтересован как можно быстрее провести выборы и получить максимальное количество депутатов. Этого не произойдет, если у общества будет больше времени проанализировать, что на самом деле делает или не делает Зеленский. Роспуск парламента - такого Порошенко себе не позволял. Этого не делал даже Янукович. Это грубое нарушение демократических принципов", - считает лидер "Спільної справи".

"Сложно прогнозировать, как будет выглядеть будущая коалиция, потому что на мажоритарных округах от партии Зеленского идут одиозные личности - реакционеры, силовики, представители режима Януковича, украинофобы. Общий список - вроде и ничего. Два десятка известных людей - неплохие. Но остальные - кто они, откуда взялись – непонятно", - объясняет Данилюк.

Александр Данилюк - один из лидеров избирательного объединения "Сила права", экс-кандидат в президенты Украины. В 2014 году - советник министра обороны. Один из лидеров Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение "Спільна справа", объединяется на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением "Сила права" Андрея Сенченко. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых - недопустимость капитуляции и российского реванша, которые готовятся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.

"Сила права" - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.