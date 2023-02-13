У парламенті хочуть краще мотивувати держслужбовців
Непрозорість та складність системи оплати праці держслужбовців не дає змогу залучати ефективних фахівців до сфери державного управління. Першим кроком до розв’язання цієї проблеми стане ухвалення законопроекту №8222, який змінить підходи у нарахуванні зарплат у держсекторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
"Аби чинити дієвий опір ворогу, відновлювати країну і просуватися до ЄС, нам потрібна висока якість державного менеджменту на всіх ланках – від Кабміну до місцевої адміністрації. І це те, чого нам не зможе забезпечити жоден міжнародний донор чи партнер", - констатувала Шуляк.
За її словами, зараз треба приділити увагу мотивації, щоб залучати на державну службу професійні кадри. Але непрозорість і складність структури заробітної плати заважають це робити.
"Маємо корупційні ризики при встановленні та нарахуванні різних надбавок і премій, а також різний рівень оплати у різних державних органах за таку ж саму роботу", - повідомила Шуляк.
Вона додала, що мінімальний розмір посадового окладу держслужбовця залишився на рівні 5 368 грн, у той час, коли мінімальна зарплатня у всіх інших становить 6 500 грн.
"Разом із тим, наявність великої кількості надбавок, преміальних і інших виплат дозволяє нараховувати на деяких посадах такі розміри виплат, які суспільством просто не сприймаються", - сказала Шуляк.
На її думку, через такий дисбаланс виникає подвійна проблема: невдоволення людей, які своїми податками утримують державний сектор, а також невдоволення самих держслужбовців.
"Все це виливається в головну проблему: низька якість державного менеджменту, державного сервісу та здатності держави вирішувати ті завдання, які перед нею постають", - запевняє Шуляк.
Саме тому зараз розробляють нові підходи до оплати праці, які дозволять забезпечити прозорість та збалансованість зарплат у державному секторі на конкурентному рівні.
"Держава має стати одним з найкращих роботодавців, який здатний залучати і утримувати найкращі професійні кадри. Щоб стати такою, держава повинна мати не лише гідний рівень оплати праці державних службовців, а й прозору, зрозумілу і мотивуючу систему оплати", - переконана нардеп.
Зокрема йдеться про класифікацію посад держслужбовців, а також нову чітку структуру заробітної плати, в якій переважає фіксована частина. Це допоможе запобігти корупційним ризикам та забезпечить рівний підхід до оплати на аналогічних посадах.
"Законопроект №8222 стане першим кроком до реформування системи оплати праці держслужбовців. Ми хочемо змінити підходи, запровадити прозору систему на основі класифікації посад, посилити роль посадового окладу, припинити надмірні необгрунтовані виплати, а також запровадити механізм оптимізації граничної чисельності працівників державних органів", - пояснила Шуляк.
Вона додала, що для підвищення конкурентоздатності держави на ринку праці, законопроєкт пропонує протягом 5 років досягти такого рівня оплати праці на державній службі, якій буде дорівнювати 70-90% оплати праці на тій же посаді у приватному секторі.
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