Парламентарі України та Литви підписали меморандум про співпрацю: що реалізовуватимуть

У Львові представники Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і сейму Литовської Республіки підписали спільний протокол про наміри щодо співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардепа Олену Шуляк.

Співпраця, пояснила вона, відбуватиметься у таких сферах:

Обмін законодавчим досвідом, застосування різних законодавчих практик;

Обмін інформацією про національне законодавство однієї із Сторін у сфері державного управління, регіональної політики та політики місцевого самоврядування;

Проведення спільних заходів, у тому числі спільних нарад, консультацій, круглих столів, дискусій, слухань тощо;

Обмін науково-методичними матеріалами та іншою інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес, за винятком інформації з обмеженим доступом;

Надання методичної допомоги;

Визначення можливих напрямів поглиблення співробітництва;

Сприяння проведенню спільних дискусій та консультацій у форматі, що відповідає національному законодавству держав - учасниць цього Протоколу про наміри;

Обмін публічною інформацією та пропозиціями щодо співробітництва між Сторонами;

Сприяння в організації навчальних заходів та візитів представників Сторін, у тому числі персоналу.

"Литовська Республіка розуміє Україну як ніхто інший, адже її громадяни добре пам’ятають, що таке радянська окупація та гібридна війна проти державності. На сьогодні військова, фінансова допомога, прихисток для наших біженців, гуманітарна підтримка від Литви - це лише частина того, що Литва робить, щоб наблизити нашу перемогу над Росією", - зауважила Олена Шуляк.

Також в рамках заходу між представниками української і литовської сторін відбулося обговорення проблем та перспектив розвитку місцевого самоврядування у воєнних та поствоєнних реаліях, проблемних питань реалізації реформи адміністративно - територіального устрою, корегування адміністративно- територіального устрою, розвитку співробітництва з суміжними територіями.

"Нині одна з найбільших мрій українців - перемога у війні і Україна у складі ЄС. Кожного дня ми стаємо все ближчі до її втілення. Сьогодні у цьому напрямку ми зробили величезний крок - Україна і Литва свої мрії втілить спільно", - підсумувала Шуляк.