Парламент Швейцарії схвалив висилку російських шпигунів перед самітом миру щодо України

Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію щодо посилення заходів щодо висилки шпигунів, приділивши особливу увагу агентам російської розвідки, оскільки Берн готується провести великий саміт, метою якого буде прокласти шлях до миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Законодавці верхньої палати підтримали пропозицію з формулюванням "послідовно висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів", яку підтримали президент Віола Амгерд у зверненні до парламенту.

"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення їхньої безпеки та захищає себе", - заявила Амгерд за два тижні до того, як її уряд готується взяти у себе десятки країн для участі у мирних переговорах щодо України.

Амгерд сказала, що уряд хоче послідовно висилати офіцерів розвідки, чия діяльність ставить під загрозу безпеку Швейцарії або її роль як держави, що приймає, підкресливши при цьому, що ця пропозиція не приведе до автоматичного прийняття рішень.

Франциска Рот, депутат від лівоцентристських соціал-демократів і одна із прихильниць цього заходу, заявила, що нейтральна Швейцарія є магнітом для шпигунів через концентрацію міжнародних організацій у країні. За даними вітчизняних спецслужб, це особливо справедливо щодо російських шпигунів, додала вона. Стверджуючи, що Швейцарії необхідно виявити "нульову толерантність" до шпигунства, Рот сказав, що ця пропозиція має послужити зміцненню механізмів контролю та вигнання шпигунів.

Оскільки ця пропозиція вже була підтримана нижньою палатою у грудні, уряд тепер має діяти відповідно до неї.