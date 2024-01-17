Парламент Франції закликав запровадити санкції проти Азербайджану

Сенат Франції нещодавно ухвалив резолюцію, яка закликає ввести санкції щодо Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Вірменії у Франції.

"Деякий час тому Сенат Французької Республіки ухвалив резолюцію на підтримку Вірменії та вимогу санкцій проти Азербайджану зі співвідношенням 336 голосів", - ідеться в заяві.

Ця резолюція також закликає виключити Азербайджан із міжурядового комітету із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Окремо наголошується на необхідності вжиття найжорсткіших заходів, включно з конфіскацією активів азербайджанських лідерів і введенням ембарго на імпорт газу і нафти з Азербайджану.

Ситуація з Нагірним Карабахом

Нагадаємо, 19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.