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Пара украинских штурмовиков Су-25 нанесла удар по оккупантам в Херсонской области

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Киев, Суббота 04 июня 2022 03:19
Пара украинских штурмовиков Су-25 нанесла удар по оккупантам в Херсонской области Штурмовики Су-25 ВСУ (Фото: livejournal.com)
Автор: Константин Широкун

Воздушные силы ВСУ двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой Херсонской области. Армейской авиацией также нанесены еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач на юге страны уничтожены 19 солдат армии РФ, гаубица "Мста-Б", три самоходных орудия "Гиацинт-С" и склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки уничтожили более 20 единиц боевой бронированной техники врага, авиационную ракету, БПЛА оккупантов. Воздушные силы также поразили укрепленные позиции и живую силу противника.

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