ua en ru
Пн, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Папа Римський зателефонував Зеленському після переговорів із Путіним: що обговорили

21:37 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Папа Римський зателефонував Зеленському після переговорів із Путіним: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Папа Римський Лев XIV та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Однією із ключових тем обговорень стала ситуація в Олешках Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні ватиканської пресслужби, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Під час бесіди Святіший Отець звернув увагу на важку ситуацію в місті Олешки Херсонської області, згадавши прохання про гуманітарне перемир'я, раніше подане президенту РФ (диктатору Володимиру Путіну - ред.)", - сказано в повідомленні Святого Престолу.

Понтифік висловив сподівання, що співпраця між Україною та РФ дозволить забезпечити доставку продовольства та ліків до Олешок. Також це сприятиме добровільній евакуації.

Окремо Папа Римський підтвердив прихильність Ватикану до діалогу та миру для завершення війни РФ проти України.

Що сказав Зеленський

Голова української держави зазначив, що в ході дзвінка детально розповів понтифіку про ситуацію з російською ескалацією, постійні удари РФ по українських містах.

Також він підтвердив, що обговорювалась гуманітарна катастрофа в Олешках. Україна працює над тим, щоб допомогти місцевим мешканцям та готує рішення.

Ще однією темою переговорів стала періодична відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні удари. Це сталося тричі останнім часом.

Варто зауважити, що через дії російських окупантів у Олешках виникла критична ситуація. Місцеві жителі залишились заблокованими без їжі та медикаментів.

Розмова Папи Римського та Путіна

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV та російський диктатор Володимир Путін провели переговори 16 жовтня.

Тоді понтифік закликав главу Кремля організувати перемир'я в Олешках, щоб забезпечити постачання їжі та ліків до населеного пункту, а також провести евакуацію.

У Кремлі, як завжди, звинуватили у всьому Україну. Жодного перемир'я в Олешках росіяни не забезпечили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Херсонська область Олешки Папа Римський Лев XIV Війна в Україні
Новини
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів