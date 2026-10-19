Папа Римський зателефонував Зеленському після переговорів із Путіним: що обговорили

Папа Римський Лев XIV та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Однією із ключових тем обговорень стала ситуація в Олешках Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні ватиканської пресслужби, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

"Під час бесіди Святіший Отець звернув увагу на важку ситуацію в місті Олешки Херсонської області, згадавши прохання про гуманітарне перемир'я, раніше подане президенту РФ (диктатору Володимиру Путіну - ред.)", - сказано в повідомленні Святого Престолу.

Понтифік висловив сподівання, що співпраця між Україною та РФ дозволить забезпечити доставку продовольства та ліків до Олешок. Також це сприятиме добровільній евакуації.

Окремо Папа Римський підтвердив прихильність Ватикану до діалогу та миру для завершення війни РФ проти України.

Що сказав Зеленський

Голова української держави зазначив, що в ході дзвінка детально розповів понтифіку про ситуацію з російською ескалацією, постійні удари РФ по українських містах.

Також він підтвердив, що обговорювалась гуманітарна катастрофа в Олешках. Україна працює над тим, щоб допомогти місцевим мешканцям та готує рішення.

Ще однією темою переговорів стала періодична відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні удари. Це сталося тричі останнім часом.

Варто зауважити, що через дії російських окупантів у Олешках виникла критична ситуація. Місцеві жителі залишились заблокованими без їжі та медикаментів.

Розмова Папи Римського та Путіна

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV та російський диктатор Володимир Путін провели переговори 16 жовтня.

Тоді понтифік закликав главу Кремля організувати перемир'я в Олешках, щоб забезпечити постачання їжі та ліків до населеного пункту, а також провести евакуацію.