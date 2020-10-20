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Папа Римский впервые надел маску на публичном мероприятии

Ватикан, Вторник 20 октября 2020 22:37
Папа Римский впервые надел маску на публичном мероприятии
Фото: папа Римский в маске (Vatican Media)
Автор: Инна Собора

Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии. Это случилось во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.

Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоели. Раньше он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Понтифик снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.

Напомним, недавно в резиденции папы Римского - Доме Святой Марфы - зарегистрировали один случай заражения коронавирусом.

Всего коронавирусом в Ватикане заражены около 10 человек. Три уже выздоровели.

Ранее Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество списать долги бедным странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.

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