ПАО "Днепропетровскгаз" обжалует решение НКРЭКУ о наложении штрафа

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Компания считает решение политически мотивированным и будет оспаривать в судебном порядке

ПАО "Днепропетровскгаз" не согласно с решением государственного регулятора о наложении штрафа за приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям. Компания считает решение политически мотивированным и будет оспаривать в судебном порядке, как противоречащее нормам законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Приведение объемов газа к стандартным условиям для всех потребителей предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом ГРС и условиями типового договора на распределение, утвержденного Постановлением НКРЭКУ № 2498 от 30.09.2015р.", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в п. 5.3 раздела V типового договора между ПАО "Днепропетровскгаз" и потребителями четко отмечается, что за расчетную единицу распределенного и потребленного природного газа берется один кубический метр природного газа, приведенный к стандартным условиям.

"Действия НКРЭКУ по проверке и наложению штрафа является политически мотивированным, ведь значительно ухудшают финансовое состояние газораспределительных предприятий, которые на протяжении последних лет из-за бездействия регулятора является убыточным, - говорит финансовый директор ПАО "Днепропетровскгаз" Инна Калягина. - Все решения о наложении штрафов на операторов ГРС Госрегулятор принимает по единому шаблону. Идентичные акты о нарушениях составлены без достаточных юридических обоснований. Следовательно, ПАО "Днепропетровскгаз" обжалует решение НКРЭКУ в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством".

В пресс-службе отметили, что единственный аргумент НКРЭКУ - в тарифах на распределение природного газа уже учтена разница в объемах из-за неприведения газа к стандартным условиям.

"Однако, собранные данные Ассоциацией газового рынка Украины и расчеты производственно-технологических потерь, предоставленные компанией свидетельствуют об обратном. За 2018 год из-за заниженной стоимость на ПТП, убыток ПАО "Днепропетровскгаз" составляет 697 млн ​​гривен", - говорится в сообщении.

Также в прес-службе напомнили, что НАК "Нафтогаз Украины" продает поставщикам со специальными обязанностями газ, приведенный к стандартным условиям, и получает около 90% от уплаченных потребителями средств. Однако в период с 2015 года по октябрь 2018 года бытовым потребителям в квитанциях выставляли объемы газа в рабочих условиях. Поэтому в объемах распределенного газа образовалась разница, которую называют "температурными потерями" или потерями от неприведения объемов газа к стандартным условиям.