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"Пандемия отбросила нас на 5-6 лет назад". Посол назвал главные проблемы пересечения границ ЕС

Новина українською →
Понедельник 13 сентября 2021 09:53
"Пандемия отбросила нас на 5-6 лет назад". Посол назвал главные проблемы пересечения границ ЕС Фото: посол очертил главные проблемы пересечения границ государств (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что переговоры с ЕС по пересечению границы украинцами пришлось начать "с нуля", как это было 5-6 лет назад. Это связано с тем, что в разгар пандемии коронавируса страны ЕС закрыли для нас въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявку посла в эфире телеканала "Дом".

По его словам, одной из проблем пересечения границы между странами является нехватка пунктов пропуска.

"Но сейчас мы серьезно отстаем даже от того времени, когда Польша лишь стремилась к ЕС, и на границе между Польшей и Германией было 48 пунктов пропуска. А на нашей украинско-польской границе только 8 пограничных пунктов. Это в 6 раз меньше. Поэтому нужно строить новые переходы", - отметил посол.

Он подчеркнул, что второй проблемой процедуры пропуска являются очереди на действующих пунктах, что провоцирует плохое качество обслуживания.

Посол добавляет, что также необходимо максимально цифровизировать процесс пересечения границы для его ускорения, потому что сейчас пограничники вынуждены проверять и документы, и наличие виз, и проводить осмотр.

"Пограничники должны все проверить. Это занимает время, люди стоят в очереди, нервы не выдерживают. Но надеюсь, что мы все-таки придем к тому, что в Европейский союз можно будет спокойно въезжать только с биометрическим паспортом", - отметил Дещица.

Посол также подчеркнул, что на уже имеющиеся проблемы "наложилась пандемия".

"Эта пандемия меня отвергла нас 5-6 лет назад, когда мы вели переговоры о безвизовом режиме Украины с Европейским Союзом. Сейчас начинаем снова убеждать, что все будет нормально", - сказал Дещица.

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