"Панатінаїкос" – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги чемпіонів
У другому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2023/24 афінський "Панатінаїкос" прийме "Дніпро-1".
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1" відбудеться 1 серпня в Афінах. Поєдинок прийме стадіон "Апостолос Ніколаїдіс". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:30.
Де дивитися матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"
Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Дебютний матч "спортклубівців" у Лізі чемпіонів покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.
Прогноз букмекерів на матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"
Фахівці контори Favbet визначили ПАО безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу афінян приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,46. Тим часом імовірність перемоги "спортклубівців" оцінили балом 8,40. Не надто вірогідна й підсумкова нічия з кефом 5,00.
Футбольні оптимісти можуть заклатися на перемогу "Дніпра-1" з потрібним для переведення гри в овертайм рахунком 2:0 з космічним коефіцієнтом 48,00. Ставка на видовищний футбол із голами обох команд у кожному з таймів натомість збагатить у 13 разів.
Орієнтовні склади на матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"
"Панатінаїкос": Бріньйолі – Коцірас, Єдвай, Магнуссон, Хуанкар – Перес, Вільєна – Паласіос, Джурічіч, Бернард – Шпорар
"Дніпро-1": Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Піхальонок – Танчик, Бланко, Гуцуляк – Довбик
Перший матч завершився упевненою перемогою ПАО (3:1). Переможець протистояння віце-чемпіонів України та Греції вийде в наступну стадію кваліфікації Ліги чемпіонів. Там свого суперника чекатиме марсельський "Олімпік".
До слова, раніше делегація "Дніпра-1" отруїлася після приїзду до Греції.
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