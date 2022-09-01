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Палатный: производители предложили изготавливать часть бандерпечей для ВСУ бесплатно

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 19:23
Палатный: производители предложили изготавливать часть бандерпечей для ВСУ бесплатно Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

К "Украинской команде" начали обращаться производители, которые предложили изготавливать часть бандерпечей бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба "Украинская команда", который запустил проект "Тепло на фронт", Артура Палатного в Facebook.

"Из разных городов Украины откликнулись люди, которые будут производить такие бандерпечи за свой счет. Это кроме основной сметы. Да, возможно, их будет немного, но это говорит об уровне патриотизма, уровне ответственности мирных городов и мирных сел за то, что делается на передовой", - сообщил Палатный.

Он также пояснил, чем бандерпич отличается от "буржуйки".

"Буржуйка - чисто русское название. Поэтому мы вместе с военными и производителями дали название "бандерпечь". Также бандерпечи будут немного модернизированы и более удобны для бойцов, чем обычные буржуйки. Там, где нет ни электричества, ни газа, эта установка позволяет греться 10-15 людям. Плюс к тому готовить еду, сушить вещи. Мы входим в холодный сезон, и мы должны помогать нашим бойцам, обогреть их, чтобы они могли крушить врага. Для наших тепло, чтоб оккупантам ад", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что волонтерский штаб "Украинская команда" начал национальный проект "Тепло на фронт".

До наступления холодов планируется обеспечить теплом 5000 украинских воинов, которые вынуждены длительное время жить в полевых условиях. За сутки украинцы собрали на бандерпечи для воинов более 1 000 000 гривен. Задонатить можно по ссылке.

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Вооруженные силы Украины Артур Палатный
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