В Пакистане завершилась спецоперация по освобождению отеля

Фото: отель Pearl Continental (RevNGo.com)

Правоохранители застрелили четырех боевиков, захвативших отель

В Пакистане полиция застрелила всех четырех боевиков, которые напали на отель премиум-класса Pearl Continental в городе Гвадар 11 мая. Об этом сообщили Силы безопасности страны, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что нападавшие использовали во время штурма отеля огнестрельное оружие и гранаты, они убили охранника отеля во время входа в заведение.

По информации издания, после эвакуации всех жителей отеля еще несколько часов продолжалась перестрелка силовиков с боевиками.

Отмечается, что вооруженная сепаратистская организация "Освободительная армия Белуджистана", которая взяла на себя ответственность за нападение, опубликовала фото всех четырех боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате нападения на отель Pearl Continental в Пакистанской провинции Белуджистан погиб гостиничный охранник.

Ответственность за нападение на отель взяла на себя террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", которая требует автономии бедной пакистанской провинции Белуджистан.