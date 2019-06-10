Фото: Асиф Али Зардари (naibaat.pk)

Бывшего президента Асифа Али Зардари обвиняют в коррупции

В Пакистане арестовали экс-президента страны, сопредседателя оппозиционной Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари по обвинению в коррупции. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наРадио Свобода".

По данным антикоррупционных органов Пакистана Зардари арестовали в его резиденции в столице в понедельник,10 июня, после того, как суд отклонил его ходатайство о продлении залога в деле об отмывании денег.

Верховный суд в Исламабаде отклонил не только заявление по залогу Зардари, а и его сестры - Фаріль Талпур. Ордер на арест последнего пока не выдан.

Зардари и Талпур в Пакистане обвиняют в пересчете около миллиона долларов с их частной компании за фальшивые банковские счета. Оба обвинения отвергают.

Асиф Али Зардари президентом Пакистана в 2008-2013 годах после устранения от власти Первеза Мушаррафа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный суд Пакистана распорядился, чтобы прем'ер-министр Радже Первезу Ашрафу обратился к властям Швейцарии с просьбой о возобновлении коррупционного дела против президента Асифа Али Зардар.

Напомним, отказ выполнить требование Верховного суда о возобновлении дела против Зардари привела к отставке предыдущего премьер'ер-министра Пакистана Юсуфа Раза Гилани. Гилани лишился своего поста 19 июня - после того, как был признан виновным в невыполнении распоряжений суда. 22 июня парламент Пакистана утвердил Раджу Первеза Ашрафа на посту прем'ер-министра страны.