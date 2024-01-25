Падіння Іл-76: в ISW розповіли, як розпропаганда використовує НП для дискредитації України

Російські пропагандисти, звинувачуючи Україну в нібито "збитті" літака Іл-76 із військовополоненими під Білгородом, переслідують одразу кілька цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

"Російські гравці інформаційного простору скористалися катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні", - йдеться у звіті.

Крім того, в ІWS наводить низку заяв представників російського політикуму, які, на думку укладачів звіту, частково покликані посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду.

"(Це – ред.) узгоджується з деякими іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни", - уточнюють у звіті.

Крім того, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські офіційні особи також зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна нібито завдала удару Іл-76 ракетними комплексами, наданими США чи Німеччиною, ймовірно, у спробі відмовити західних партнерів України надавати Україні критично важливі системи. ППО, потрібні для безперервної оборони України.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Першими про це повідомили російські Telegram-канали.

У коментарі РБК-Україна джерела в Силах оборони розповіли, що військово-транспортний літак росіян Іл-76, що впав у Білгородській області, перевозив ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії почали вигадувати свої "версії" НП. Так, у Міноборони РФ визнали, що літак упав, але нібито "на борту знаходилися 65 полонених українських військовослужбовців", а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.