Отстал от туристической группы: в Карпатах ищут шестилетнего мальчика

В Ивано-Франковской области во время подъема туристической группы по зеленому маршруту на Говерлу пропал шестилетний мальчик. Изначально его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 14 августа около 19:00 во время подъема группы туристов из 6 человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, в районе поселка Вороха отстал и заблудился мальчик 2015 года рождения.

Для поисков ребенка привлечены 16 человек и четыре единицы техники ГСЧС. Найти мальчика также помогают военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые находятся в лагере на Говерле.

По состоянию на 21:40 заблудившегося мальчика не нашли. Поиски продолжаются.