Оцінили у 26 млн доларів: на продаж виставили ексклюзивний Ferrari 250 LM

На початку лютого відбудеться аукціон з продажу одного із найвідоміших Ferrari, які будь-коли брали участь у перегонах. Ferrari 250 LM від Scaglietti 1964 року – це той самий автомобіль, який здобув перемогу у гонці "24 години Ле-Мана" 1965 року.

Провівши 54 роки в Музеї автомобілебудування в Індіанаполісі, ця автомобільна легенда може бути продана за 26,5 млн доларів. Цей конкретний 250 LM з номером шасі 5893 новим був проданий Luigi Chinetti Motors, але через певний час потрапив до команди NART, яка підготувала авто до участі у перегонах.

Представлений на аукціоні Ferrari 250 LM брав участь у 24-годинній гонці Ле-Мана 1965 року разом із не менш ніж 11 іншими Ferrari, та у складній боротьбі вирвав перемогу. Виграш робить ще більш вражаючим той факт, що це єдиний приватний Ferrari, який здобув перемогу в Ле-Мані над заводським автомобілем, зареєстрованим безпосередньо італійським автовиробником.

Протягом наступних років цей 250 LM ще двічі брав участь у гонці "24 години Ле-Мана", а також тричі стартував у гонці "24 години Дайтони". У 1970 році він був знятий з експлуатації та проданий Музею автомобільного треку в Індіанаполісі.