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Отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины, - инвесторы

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Четверг 11 августа 2022 19:33
Отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины, - инвесторы Фото: отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины (pixabay )
Автор: Илона Свиридова

Отмена условий договоров по "зеленому" тарифу поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины и ухудшит энергобезопасность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общее письмо Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ), Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) и Европейско-украинское энергетическое агентство (EUEA)

"Если будет принято решение об отмене условий договоров по "зеленому" тарифу для производителей ВИЭ и прекращении выплат, даже временно, Украина может потерять около 8 ГВт мощностей электростанций по ВИЭ из-за банкротства отрасли, что однозначно приведет к ухудшению энергетической безопасности Украины и потере собственной энергонезависимости", - говорится в нем.

Ассоциации добавили, что отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины, поскольку такие решения подрывают доверие инвесторов и ухудшают инвестиционный климат страны.

Отмечается, что кроме отмены "зеленого" тарифа органы государственной власти создали много искусственных преград для стабильной работы отрасли ВИЭ, что может привести к ее банкротству.

В частности, был уменьшен уровень расчетов с производителями чистой энергии до критически низкого, и прекращена ежеквартальная корректировка "зеленого" тарифа в соответствии с изменениями курса евро, из-за чего отрасль недополучает 21% средств.

Также ассоциации подчеркивают, что сектор ВИЭ не нуждается в дополнительной финансовой помощи от государства, а стремится получить средства за уже поставленную электроэнергию, как это предусмотрено действующими договорами и законодательством Украины.

"От имени всего сектора ВИЭ, с целью недопущения банкротства предприятий, призываем вас обеспечить неизменность законодательно предоставленных гарантий для инвесторов в ВИЭ, рекомендовать государственным органам воздержаться от любых ретроспективных изменений действующего законодательства, а также способствовать устранению приведенных выше искусственных препон для деятельности и расчетов с производителями ВИЭ", - подытожили в письме.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС по отмене зеленого тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.

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