Отмена реформы облэнерго может оставить прифронтовые регионы без света, - эксперт

Отмена реформы тарифообразования для облэнерго создает дополнительные риски в осенне-зимний период, а также лишит энергокомпании средств на восстановление сетей после боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в Facebook .

Энергоэксперт сообщил, что сейчас в НКРЭКУ обсуждается возможность отмены реформы стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения. По его мнению, отмена реформы несет значительные риски.

"RAB-тариф начал действовать только в 2021 году и обеспечил финансирование огромных объемов работ по ремонту электросетей, что были разрушены оккупантами и продолжают уничтожаться ежесуточно. Ведь приоритет агрессора - максимальное разрушение энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона", - сообщил Омельченко.

Он также сообщил, что отмены RAB-регулирования создает дополнительные критические риски для прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 гг, поскольку дефицит средств не позволит вовремя восстанавливать электросети, что создает условия энергетического коллапса для многих регионов.

"Стоит помнить, что для многих регионов, особенно прифронтовых, электроэнергия - единственный источник энергии. Есть большие проблемы с газоснабжением и теплоснабжением. Более того, как бы страна на запасался углем и газом, если на электросетях будут постоянные аварии и даже блэкауты - создастся угроза здоровью и жизни тысячам людей, усилится социально-политическая напряженность в государстве", - отмечает Омельченко.

Он отмечает, что в условиях инфляции, поэтому объем ремонтных программ не покрывает их стоимости. Облэнерго вынуждены направлять все имеющиеся средства именно на восстановление сетей.

"Отменить RAB-регулирование означает оставить области, страдающие от боевых действий, без света", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, в 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирования. Она позволила ОСР привлекать больше средств в обновление сетей.