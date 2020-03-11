Отмена формулы "Роттердам+" нанесла ущерб в 4,4 млрд грн, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С соответствующим заявлением Марунич обратился в Госбюро расследований

Отмена формулы "Роттердам+" нанесла государственному бюджету Украины ущерб в 4,4 млрд грн, что подтверждают официальные цифры стоимости закупки угля по старому и новому порядку. Об этом в комментариях журналистам заявил эксперт энергорынка и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя подачу соответствующего заявления в Государственное бюро расследований (ГБР), передает РБК-Украина.

"Нам продолжают рассказывать о том, какое благо несет новый порядок, но фактически это ручное управление, цель которого заработать за счет потребителя. Сколько можно "черное" называть "белым"? Цифры говорят сами за себя - электроэнергия стала стоить дороже. Кто-то должен ответить за 4,4 млрд грн, которые переплатили потребители. И это только за второе полугодие 2019 года", - заявляет Марунич.

Кроме того, добавляет эксперт, что несмотря на критику, которой подвергалась формула "Роттердам +", сейчас стало очевидно, что это был действенный механизм понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины. Утвержденный НКРЭКУ Порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн а тонну. Сейчас стоимость увеличилась до 1900 грн.

Отметим, что 3 марта Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство в отношении должностных лиц Кабинета Министров Украины, которые подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Речь идет об отмене Порядка формирования цены на электроэнергию, известного как формула "Роттердам+", и принятие положения о наложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, утвержденного постановлением Кабмина от 5.06.2019 № 483. В результате электроэнергия стала значительно дороже, хотя в публичной плоскости продвигался тезис о том, что отмена "Роттердам+" и введение нового порядка снизит ее стоимость для потребителей, считает эксперт.

Уголовное производство начато по ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 по факту создания преступной организации и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Наказание за такие преступления - до 12 лет тюрьмы.

Как ранее писало РБК-Украина, сторона защиты в деле "Роттердам+" предоставила ходатайство о его закрытии в связи с полученными выводами экспертов, подтверждающими законность формулы и отсутствие экономических убытков.