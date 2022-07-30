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Отказ от развития "зеленой" энергетики может испортить отношения с ЕС, - нардеп

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 12:16
Отказ от развития "зеленой" энергетики может испортить отношения с ЕС, - нардеп Фото: отказ Украины от развития "зеленой" энергетики может испортить отношения с ЕС (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Пересмотр украинским правительством условий работы возобновляемых источников энергии станет прямым нарушением обязательств Украины и будет обманом союзников и партнеров в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Facebook.

"Три недели назад в Лугано Украина обещала европейцам бум инвестиций в "зеленую" энергетику. Создать здесь благоприятные условия, по которым наша страна привлечет сотни миллиардов долларов и построит новую энергосистему. А сегодня на полном серьезные отдельные чиновники раздумывают над тем, чтобы полностью отменить "зеленый" тариф и вернуться на 15 лет назад", - сказал Гончаренко.

По его словам, в Европе такие намерения правительства Украины точно не оставят без реакций, ведь следующим вопросом после войны в Украине европейцев волнует вопрос климата и "зеленой" энергетики.

"Когда Россия душит Европу и весь цивилизованный мир газовым шантажом, единственный способ послать российский газ вслед за кораблем - это увеличить инвестиции в "зеленую" энергетику. Этим занимается весь цивилизованный мир. Этим должна заниматься и Украина. При чем Украина должна стоять в первом ряду", - сказал Гончаренко.

Он также отметил, что в интересах Украины, чтобы "страна-бензоколонка, как можно быстрее пересохла и развалилась на 1000 частей без потока нефтегазодолларов".

"Для этого нужно уже сейчас привлекать инвестиции и замещать газ чистой энергией. А не придумывать поводы для того, чтобы отбросить развитие зеленой энергетики на десятилетия назад", - заявил нардеп.

Напомним, ГП "Гарантированный покупатель" в середине июля заявлял, что идея отмены зеленого тарифа для отрасли возобновляемой энергетики Украины рассматривается, однако это не означает, что соответствующее решение будет принято.

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