Освітня обмудсменка показала жахливі фото туалетів у школі на Закарпатті: у чому проблема
Освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила про кричущу проблему у Станівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського району на Закарпатті. Там уже понад три з половиною роки не можуть завершити облаштування внутрішніх вбиралень, через що учні та працівники школи змушені користуватися вуличними туалетами.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Надії Лещик у Facebook.
Вона зазначає, що такі умови є порушенням права на гідність, приватність та базові санітарно-гігієнічні потреби. У школі навчається 213 учнів, і відсутність належного санітарного облаштування ставить під загрозу їхнє здоров’я.
Туалет у Станівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів (фото: Надія Лещик)
За її словами, ремонтні роботи буксують через низку управлінських недоліків і недобросовісну роботу підрядників. Попри те, що протягом 2021-2024 років місцева влада виділила значні кошти на облаштування внутрішніх санвузлів і навіть придбала біотуалети для початкової школи, основні питання залишаються невирішеними.
Туалет у Станівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів (фото: Надія Лещик)
Згідно з отриманими відповідями від Верхньокоропецької сільської ради, роботи гальмуються через невиконання договірних умов підрядниками. Зокрема, частину виділених коштів так і не використали.
Туалет у Станівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів (фото: Надія Лещик)
Лещик наголошує, що такі випадки свідчать про серйозні проблеми з управлінськими рішеннями, контролем за використанням бюджетних коштів та виконанням робіт. Вона закликає владу негайно облаштувати санітарні умови відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити відновлення прав дітей та педагогів.
"Освіта починається з поваги до гідності учнів і працівників закладів. Тому такі проблеми неприпустимі. Ми готуємо офіційну вимогу до сільської ради, щоб розв’язати це питання якомога швидше", – резюмувала омбудсменка.
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