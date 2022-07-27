"Остаюсь, потому что кто-то же должен это делать". Кто заботится о Херсоне в оккупации

Херсонцы уже пятый месяц живут в оккупации, однако стойко держатся и ждут освобождения. Истории тех, кто заботится о городе и его жителях несмотря на обстрелы и давление захватчиков – в материале РБК-Украина.

Войска РФ оккупировали Херсон в начале марта. Тогда тысячи российских солдат заняли город и начали устанавливать "свои правила". Люди столкнулись с репрессиями и так называемой "фильтрацией" из-за проукраинской позиции. Часть жителей уехала из города, но многие остались и продолжают там жить.

И пока российские оккупанты садят людей "на подвалы" и расстреливают ради "развлечения", украинские врачи, спасатели и коммунальщики героически продолжают выполнять свою работу. Как они работают в условиях оккупации – рассказали РБК-Украина. Имена героев изменены ради их безопасности.

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Антон работает в городской больнице. Он – хирург. Рассказывает, что ситуация с появлением оккупантов значительно ухудшилась. Многие специалисты уехали из региона, а оставшиеся имеют ограниченное количество медицинских средств.

"Ничего нет, люди все сами покупают. Очень мало привозят волонтеры. Оккупанты что-то давали по мелочи: перекись водорода и йода пару коробок. Больше ничего", – уточняет он.

Медики в Херсоне продолжают помогать местным жителям (иллюстративное фото: Getty Images)

Мужчина продолжает работать, потому что говорит: "кто же тогда будет оперировать", ведь многие специалисты покинули регион. Он, как и другие жители Херсона, ждет освобождения Вооруженными силами Украины, хоть обстановка в городе и ухудшилась с приближением боевых действий.

"Мы ждем ВСУ, но так стремненько стало. Гораздо больше слышны взрывы, прилетает чаще. Наши недавно разбомбили воинскую часть оккупантов", – рассказывает медик.

Слова местного жителя подтверждают официальные сообщения властей об успехах на Херсонском направлении. ВСУ уничтожают склады боеприпасов врага и продолжают отбивать села у захватчиков.

В американском Институте изучения войны также сообщили, что в течение прошлой недели украинским бойцам удалось повредить все три моста в Херсон, которые контролируют оккупанты. В частности, Антоновский – который считается ключевым для обеспечения российской группировки на правобережье.

Впрочем, пока ВСУ наносят точные удары "Химарсами" и ведут бои под Херсоном, город продолжает находиться под российской оккупацией и не в лучшем состоянии. За ним почти перестали ухаживать: парки заросли травой, мусор на некоторых улицах не вывозят, рассказывают местные жители.

ВСУ точными ударами отрезают оккупантов от снабжения (фото: Getty Images)

Олег, который работает коммунальщиком в оккупированном городе, объясняет, что его коллег в регионе и так осталось немного, а в придачу им еще и часто мешают работать оккупанты.

"Еще с первых дней нам запрещали убирать тела херсонцев, которые лежали на улице. Которых орки расстреляли. Приходится работать в таких условиях. Я здесь остаюсь, потому что кто-то же должен это делать. Да и семья у меня здесь", – говорит мужчина.

Коллеги Олега порой отказываются выполнять "приказы" захватчиков. Например, заменять украинскую символику на российскую. По его словам, в городе большинство людей не поддерживают триколор, как бы об этом не лгали российские пропагандистские СМИ.

Однако, если в первые дни большой войны население не сильно трогали за проукраинскую позицию, то сегодня ситуация изменилась. Местных запугивают так называемыми "фильтрациями"и "подвалами". Бывшие "атошники", активисты и публичные лица, которые выражали проукраинскую позицию, начали исчезать, часть до сих пор не выходит на связь.

Но появились партизаны, которые "кошмарят" российских захватчиков. По городу летают листовки с текстом: "Россиянин, а ты спишь ночью? Сотни ваших товарищей мы успели заколоть во сне. Партизаны ночью не спят, а охотятся". И коммунальщики не спешат их убирать.

Коммунальщики не хотят убирать украинскую символику в Херсоне (фото: Getty Images)

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) также продолжают героически работать в регионе. Еще в мае было официальное обращение спасателей, в котором они заявили, что не покинут область и будут выполнять свои обязанности. Сегодня они, в частности, тушат пожары, которые возникают из-за обстрелов, и разбирают завалы после взрывов.

Впрочем, их штат значительно сократился, поэтому они не могут оперативно выполнять задачи. Да и захватчики не всегда дают возможность погасить огонь вовремя.

"Пожары всегда сильные, их тушат несколько дней. Еще и дозвониться до пожарных трудно, проходит много времени, пока появится связь", – жалуются местные жители.

Чтобы решить эту проблему, люди начали организовываться своими силами. Например, недавно в одно из прифронтовых сел заехала машина – вроде бы продавать кур. После этого село обстреляли.

"Люди в селе долго устраняли пожар, спасатели не могли приехать. Приходилось решать ситуацию, как могли. Среди людей нет жертв, но погибли 10 коров и около десятка телят", – вспоминают местные.

Жители Херсона страдают от обстрелов (фото: Getty Images)

Эти преступления, конечно, никто там не фиксирует. Правоохранители выехали из региона еще в первые дни полномасштабной войны, рассказал изданию бывший сотрудник Нацполиции из тех краев. Есть и те, кто перешел на сторону оккупантов, но их мало. Оккупанты не смогли сформировать "полицию" из местных коллаборантов, поэтому привлекли "кадры" из так называемых "ДНР".

"На самом деле очень небольшое количество (правоохранителей перешли на сторону врага в Херсонские области, – ред.). Именно поэтому у нас большая концентрация сотрудников "полиции" так называемой "ДНР", которые сегодня работают в Херсоне", – рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

Сегодня херсонцы почти отрезаны от мира. Даже почтальоны, которые часто остаются последней ниточкой жителей оккупированных территорий со свободной частью Украины, там больше не работают.

"Сложилась ситуация, в которой мы не можем продолжать работу на оккупированной территории Херсонской области, потому что с рублями, предателями и оккупационными властями, мы не работаем", –рассказали в "Укрпоште". "Новая почта" свои услуги там также не предоставляет, сообщили на горячей линии компании.

Херсонцы почти отрезаны от остального мира (фото: Getty Images)

Местные рассказывают, что с мобильной связью ситуация немного лучше. Украинские сим-карты уже не работают, однако доступны те, что выдали оккупанты. Ими и пользуются, но осторожно. Интернет-провайдеры также переключились на российские сети. Впрочем, часть людей не рискует пользоваться их услугами, ради собственной же безопасности.

Да и вообще в оккупированном Херсоне стараются "лишний раз" не выходить из дома. Исключение – врачи, коммунальщики и спасатели. Несмотря на отсутствие "безопасной связи", постоянные обстрелы и давление захватчиков они продолжают выполнять свою работу, чтобы сохранить город и его жителей до возвращения Вооруженных сил Украины.