Ощадбанк продлил переселенцам действие просроченных карт

Ощадбанк на период карантина решил не блокировать просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Речь о тех гражданах, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет".

Если срок действия карточки переселенца заканчивается во время карантина, который продлили до 31 августа, то карта не будет блокироваться до 1 сентября 2021 года.

Получить обновленную карту можно в отделении Ощадбанка, но в случае, если нет возможности ее забрать, то переселенцы могут и дальше пользоваться старой картой, срок действия которой уже истек.

"Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать деньги и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно", - пояснили в банке.