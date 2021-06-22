Ощадбанк продлил переселенцам действие просроченных карт
Фото: переселенцы смогут пользоваться просроченными картами Ощадбанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ощадбанк на период карантина решил не блокировать просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Речь о тех гражданах, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет".
Об этом говорится на сайте Ощадбанка.
Если срок действия карточки переселенца заканчивается во время карантина, который продлили до 31 августа, то карта не будет блокироваться до 1 сентября 2021 года.
Получить обновленную карту можно в отделении Ощадбанка, но в случае, если нет возможности ее забрать, то переселенцы могут и дальше пользоваться старой картой, срок действия которой уже истек.
"Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать деньги и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно", - пояснили в банке.