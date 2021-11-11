ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Без осадков, но с ночными морозами до -8: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Четверг 11 ноября 2021 08:00
Без осадков, но с ночными морозами до -8: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине 11 ноября ожидается до -8 ночью и без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 ноября в Украине ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью ударят морозы до -8, а днем ожидается до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях днем ожидается до +8 +12 градусов, ночью мороз от -1 до -5.

На севере страны днем столбики термометра покажут +4 +9, а ночью -1 -4.

В восточных областях синоптики прогнозируют днем + 2 + 5, ночью -5 -8.

На юге страны температура воздуха днем составит +5 +10, ночью -1 -4.

В центре страны столбики термометра днем покажут +4 +8, а ночью упадут до -1 -5.

Без осадков, но с ночными морозами до -8: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется сухая погода. Днем синоптики прогнозируют до + 5 + 7 градусов, ночью -1 -3.

Без осадков, но с ночными морозами до -8: прогноз погоды на сегодня

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Укргидометцентр
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку