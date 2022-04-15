В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации, - разведка

План по мобилизации 26 тысячи "резервистов" с территории ОРДЛО в Сухопутные войска РФ фактически сорван.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Сообщается, что мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ.

Отмечается, что соответствующее задание не выполнено.

"С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся любые выходки или инструктажи. Также их обеспечивают непригодной для использования амуницией и оружием", - говорится в сообщении.

Также представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать "новобранцев" в задачи обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонительных позиций.

Однако, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях против Украины.

Кроме того, именно их, как наименее ценный "ресурс" используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников.