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В ОРДЛО отправили почти 20 грузовиков с гумпомощью за неделю

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Донбасс, Суббота 11 декабря 2021 11:31
В ОРДЛО отправили почти 20 грузовиков с гумпомощью за неделю Фото: в ОРДЛО отправили почти 20 грузовиков с гумпомощью за неделю (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В течение этой недели на оккупированную российскими войсками территорию Донбасса проследовали 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Они пересекли контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Счастье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" за неделю проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 136,2 тонны продуктовых и гигиенических наборов, мебели, хозяйственных и медицинских товаров.

Напомним, в ноябре в оккупированные районы Луганской области доставили более 30 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста. Грузовики проследовали через КВПП "Счастье".

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Донбасс Красный Крест Гуманитарная помощь ОРДЛО
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