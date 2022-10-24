ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан заявив про ризик розширення війни через допомогу Україні. У МЗС різко відреагували

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 21:24
Орбан заявив про ризик розширення війни через допомогу Україні. У МЗС різко відреагували Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може поширитися на Євросоюз через санкції та допомогу ЗСУ. Така позиція Угорщини щодо війни в Україні може призвести до того, що танки РФ опиняться у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього аж ніяк не бажаємо, будуть у Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе додзвонитися до Москви", - наголосив Ніколенко.

За його словами, не варто забувати, що українці платять своїм життям за мир у Європі.

"Допомога Україні - не благодійність. Це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку. Тільки спільними зусиллями можна зупинити російську загрозу", - додав речник.

Зазначимо, раніше Орбан заявляв, що ЄС через антиросійські санкції та допомогу Україні "маленькими кроками все ближче і ближче підходить до безпосередньої участі у війні".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина Евросоюз МИД Украины Допомога Україні Виктор Орбан
NEWS
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему